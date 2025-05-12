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Cizre’de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

ŞIRNAK’TA BİÇAKLI KAVGA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçak darbesiyle yaralanma yaşadı.

KAVGA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinin haber verilmesiyle birlikte, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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