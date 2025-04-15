Cizre’de Çay Satarak Ev Alma Umudu

ENGELLİ ÇİFTİN HAYALİ İKİZ EVLERİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan engelli çift, hayal ettikleri evi almak için tekerlekli sandalyeleriyle çay satışı yapıyor. Antalya’da doğup büyüyen Ramazan Kaplan, 4 yıl önce Cizre’ye yerleşerek, doğuştan bedensel engelli olan Gülizar Kaplan ile hayatını birleştirdi. Kirada oturan bu çift, Dicle Nehri kıyısında seyyar bir çay ocağı işleterek ailelerinin geçimini sağlıyor. Akülü sandalyelerine özel olarak yaptıkları römorklarla her gün umutlarını taşıyan bu çiftin en büyük isteği, kendi sıcak yuvalarına sahip olmak.

BÜYÜK HAYAL HER İKİSİ İÇİN DE EV SAHİBİ OLMAK

Ramazan Kaplan, hayallerinin ev sahibi olmak olduğunu dile getiriyor. “Antalya doğumluyum. Dört yıl önce Cizre’ye gelip eşimle tanıştım ve evlendik. Evlendikten sonra eşimin memleketinde kalmaya karar verdim. İkimiz de bedensel engelliyiz, tekerlekli sandalye kullanıyoruz ve kirada kalıyoruz. Evlilikten sonra geçim sıkıntısı yaşadık ve bu sıkıntımız gitgide ağırlaşıyor. Eşimle birlikte nehir kenarında semaverle çay satmaya karar verdik. En büyük hayalim, kendimize ait bir evimizin olması. Doğuştan engelliyim, eşim de engelli. Allah’a şükürler olsun bu şekilde ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz” diyor.

SOSYAL HAYATTA ÇAY SATARKEN BİR ARADA OLMAK

Gülizar Kaplan ise, çay satarken sosyalleştiklerini ifade ediyor. “Dört yıldır evliyim, eşimle beraber ekonomik sorunlarımız vardı. Biz de ek bir iş yapıp ev ekonomimize katkı sağlamak için düşündük. Buradan geçerken ekonomimize yardımcı olacak bir iş olarak közde çay yapıp satma fikri aklımıza geldi. Arabamızın arkasına römork tarzı bir taşıyıcı yaptık. Eşyalarımızı onun içine koyup buraya geliyoruz. Gündüz saat 15.00’te buraya geliyor ve közde çayımızı pişiriyoruz. Çayımız da güzeldir, müşterilerimiz çayı oturmadan alıp gidiyor. Hem ekonomik anlamda iyi oluyor, hem de günümüzün masrafını çıkarabiliyoruz. İsteğimiz, bütün engellilerin çalışma imkanlarına sahip olmasıdır. Fakat iş imkanları olmadığı için mecburen böyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Benim hayalim, kira ödemeden bir ev sahibi olmaktır. İnsan hayal ettiği şeye kavuşur diye düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.