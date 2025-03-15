Cizre’de Çiftçilere Fıstık Fidanı Desteği

ÇİFTÇİLERE FIDAN DAĞITIMI YAPILDI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 42 çiftçiye fıstık ve bıttım fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Baycar, “Elbette sınırda olmamızın hasebiyle sınır ticaretine yönelmeler olabilir ama emin olun, tarım asla ve asla eskimeyecek ve her zaman önemini koruyacak bir sektördür. Lütfen, tarımı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı. “Badem ve Fıstık Yetiştiriciliği Geliştirilmesi Projesi” vasıtasıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın katkılarıyla, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 42 çiftçiye toplam 17 bin fıstık ve bıttım fidanı ile bahçe kurulumunu desteklemek için tel, direk ve gergi teli dağıtıldı.

TARIMDA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE HEDEFİ

Törende katılan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Baycar, ulusal ve küresel alandaki gelişmelerin tarım sektörünün stratejik bir alan olduğunu gösterdiğini belirtti ve tarıma yönelmenin başka bir seçeneği olmadığını aktardı. Devletin bu alanda birçok destek sağladığını dile getiren Baycar, “Son dönemlerde bu destekleri de çeşitlendiriyoruz. Geçen yıl başladığımız yeni bir çalışmayla, bu destekleri sadeleştirdik. 20-30 başlıktan belli başlı gruplar, başlıklar adı altında gruplandırdık ve biraz daha etkin verimliliği destekleme modeline geçtik” açıklamasında bulundu.

CİZRE’NİN TARIM POTANSİYELİ

Kaymakam Baycar, Cizre’de 37 bin dönüm arazinin beklediğini ve GAP Bölge Kalkınma İdaresine sunulan projenin kabul edildiğini aktardı. “42 vatandaşımıza fide desteği vereceğiz. Cizre, Şırnak fıstık merkezi olmalıdır. Arazilerimiz boş duruyor. Neyi bekliyoruz, niye ekmiyoruz? Elbette sınır ticaretine yönelmeler olabilir ama emin olun, tarım asla eskimeyecek” dedi. Baycar, köylere yaptığı ziyaretlerin kendisine umut verdiğini belirtti ve “Üretimi sağlamak bizim elimizde” vurgusunu yaptı.

DESTEKLER ARTTIRILACAK

Kaymakam Baycar, projelerinin devam ettiğini duyurarak, tarımsal kalkınma için önemli adımlar atacaklarını ifade etti. “GAP İdaresi’ne yeni bir proje daha hazırladık. İl Özel İdaresi’ne bir proje daha hazırladık. Kalkınma Ajansı’na hazırlayacağız, Tarım ve Orman Bakanlığı’na hazırladık. Beş ayrı fıstık projesini de eşzamanlı olarak sunduk ve sunmaya devam ediyoruz” dedi. Baycar, “Kim ekmek istiyorsa, destekleyeceğiz” diyerek, çiftçilere yapılacak desteklerin artırılacağını da açıkladı.