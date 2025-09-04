Haberler

Cizre’de Devrilen TIR’ın Şoförü Vefat Etti

KAZA VE HAYAT KAYBI

Cizre ilçesinde bir TIR devrilip alev alması sonucu şoförü Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde gerçekleşti. Abdülcelil Öklü’nün kullandığı 33 ABS 401 plakalı TIR, kontrolünü kaybederek devrildi ve yan yatıp alev aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

TIR’ın içinde sıkışan Abdülcelil Öklü, kaza esnasında hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Abdülcelil Öklü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga taşındı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Haberler

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.