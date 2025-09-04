Cizre’de Devrilen TIR’ın Şoförü Vefat Etti

KAZA VE HAYAT KAYBI

Cizre ilçesinde bir TIR devrilip alev alması sonucu şoförü Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde gerçekleşti. Abdülcelil Öklü’nün kullandığı 33 ABS 401 plakalı TIR, kontrolünü kaybederek devrildi ve yan yatıp alev aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

TIR’ın içinde sıkışan Abdülcelil Öklü, kaza esnasında hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Abdülcelil Öklü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga taşındı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.