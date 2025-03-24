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Cizre’de Eşini Vurarak Öldürdü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Şırnak’ın Cizre ilçesinde A.E. (65), tartıştığı eşi Nesibe E.’yi (49) tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Cizre’nin Güçlü köyüne bağlı Kolgezer mezrasında meydana geldi. A.E., belirsiz bir nedenden ötürü tartıştığı eşi Nesibe E.’ye tabancayla ateş etti.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Nesibe E. ağır yaralandıktan sonra A.E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nesibe E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şu Anki Gelişmeler

Nesibe E.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayın hemen ardından A.E.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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