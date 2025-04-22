Cizre’de Galatasaray’la Dostluk Maçı Yapıldı

CİZRE’DE DOSTLUK MAÇI HEYECANI

Cizre ilçesinde, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu’nun liderliğinde Galatasaray’ın efsane sporcuları, yerel gençlerle dostluk maçı düzenleyerek renkli anlara imza attı. Galatasaray takımının önde gelen oyuncuları arasında yer alan Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı ve Hasan Kabze, Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda gençlerle sahaya çıktı. Maç, stadyumda bulunan çok sayıda taraftarın galibiyet moral tezahüratları eşliğinde geçti. İzleyiciler, maçın heyecanını doruk noktasına ulaştırarak unutulmaz anlar yaşadı. Galatasaraylı sporcular, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte kaymakam ve gençlerden oluşan bir takımla karşı karşıya geldi. Maçın sonunda, hem futbolcular hem de taraftarlar forma ve imza kapma mücadelelerinde bulundular. Efsane sporcular, fanatik sevgiden dolayı stattan çıkmada zorluk çekti.

Dostluk maçı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Galatasaraylı Sporcular Derneği’ni ve eski futbolcuları ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Baycar, “Cizre’de artık silah sesleri değil, gol sesleri ile taraftar sesleri yükseliyor. Bu bölgenin özlem duyduğu bir atmosfer. Bugün Cizre, huzurun ve güvenliğin kenti. Spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleriyle gündeme geliyoruz.” ifadelerini kullandı. Baycar, “Artık bu kente çağrılar yapabiliriz. Silah sesleri yerine gol sesleri yükseliyor.” diyerek bölgedeki değişime vurgu yaptı.

Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu ise Cizre’ye yapılan davetin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ve gençlerle birlikte olmanın da önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Nazifoğlu, “Buradaki gençlerin mutluluğu bizi harekete geçirdi. Galatasaray taraftarımız Türkiye genelinde büyük bir kitleyi kapsıyor.” diyerek Galatasaray’ın her yere ulaşma çabasından bahsetti. Diğer bölgelerden de yoğun bir ilgi geldiğini ifade eden Nazifoğlu, Cizre Spor Lisesi ile Galatasaray kadın takımını İstanbul’da karşılaştıma planlarının olduğunu söyledi.

Cizre’de geçirdikleri iki gün boyunca etkileyici bir ilgi ile karşılaştıklarını vurgulayan Altan Aksoy, gençlere ilham olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aksoy, “Cizre’yi görmek güzel bir deneyim oldu. Heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleştirdik.” dedi. Galatasaray’ın eski defans oyuncusu Mert Korkmaz ise gençlerle birlikte zaman geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Cizreli vatandaşlar ise Galatasaraylı sporcuların ilçeye gelmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi ve gençlerin futbol sevgisinin daha da büyüyeceğini düşündüklerini belirtti.

Cizreli gençler, Galatasaraylı oyuncularla oynamaktan büyük heyecan duyduklarını ve bu deneyimin hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kalacağını ifade ettiler.