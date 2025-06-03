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Cizre’de Gruplar Arasında Kavga: 3 Yaralı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışma, taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüşerek sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Orhan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi ve kavga, adeta bir savaş alanına dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Yaşanan arbede sonrası 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye sevk edilen yaralıların bulunduğu acil servisinde de kavga devam etti ve hastane camları kırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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