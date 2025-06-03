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Cizre’de İki Grup Kavga Etti

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA YARALILARLA SONUÇLANDI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olay, Orhan Doğan Caddesi’nde meydana geldi ve kargaşa, kentin adeta bir savaş alanına dönüşmesine sebep oldu. Kavga sırasında 3 kişi yaralandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SAĞLIK EKİBİ SEVKİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri, kavgayı kontrol altına almak amacıyla biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. Kavga, hastane acil servisinde de devam etti ve bu esnada hastane camlarının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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