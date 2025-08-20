Haberler

Cizre’de İtfaiye Aracı Devrildi, Yaralılar Var

YANGIN İHBARI ÜZERİNE GİDEN ARACIN DEVRİLMESİ

Cizre ilçesinde bir yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi ve bu kaza sonucunda 5 itfaiye eri yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Cizre’ye bağlı Direksikli köyü civarında gerçekleşti. Yangın haberi üzerine bölgeye hareket eden itfaiye aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yan yatmış durumda bulunan araçtaki 5 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, ihbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

