Cizre’de Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi

DİYARBAKIR VE MARDİN GEZİSİ DÜZENLENDİ

Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) eğitim gören 80 kadın kursiyere yönelik bir gezi düzenlendi. Cizre’deki iki ADEM’de eğitim alan kadın kursiyerler, bu etkinlikle Diyarbakır ve Mardin’in tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

KADINLARA ÖZ GÜVEN KAZANDIRMAK HEDEFİ

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, düzenlenen gezinin amacını kadınların sosyalleşmesi ve öz güven kazanmaları olarak belirtti. Ayrıca, kadınları kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Baycar, “Bunun için verilen eğitimle kursiyerlerin üretime geçmelerini sağlıyoruz. Tabi bütün bu güzelliklere ve üretime bir ruh katmak gerekiyor. Bunun içinde koordinatörlerimiz öncülüğünde geziler düzenliyoruz.” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERDEN TEŞEKKÜR

Düzenlenen geziye katılan kursiyerler ise bu fırsat için yetkililere teşekkür etti. Gezi, kadınların farklı yerleri keşfetmesi ve yeni deneyimler edinmesi açısından önemli bir etkinlik oldu.