Cizre’de Kamyon Yangına Teslim Oldu

KAMYONDA YANGIN ÇIKTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt kamyonu alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Nusaybin-Cizre Uluslararası kara yolunun Çavuşlu köyü bölgesinde hareket halindeki kamyonda aniden bir yangın çıktı ve araç alevler içerisinde kaldı.

SURÜCÜ DURUMU BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin’den Cizre yönüne giden ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 73 ABE 779 plakalı akaryakıt tankeri, Çavuşlu köyü mevkisinde yanmaya başladı. Aracının ön kısmında alevler yükseldiğini gören sürücü, hemen aracı yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

FACİA ÖNLENDİ

Yangın sonrası kamyondan geriye sadece demir bir yığın kaldı. İtfaiye ekipleri, yangının kaynak noktasının elektrik aksamı olduğunu tespit etti. Neyse ki tankerin boş olması, muhtemel büyük bir felaketi önledi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.