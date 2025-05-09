Cizre’de Kamyonet, Lise Öğrencisini Vurdu

TRAFİK KAZASI VE HAYAT KAYBI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, yolun karşı tarafına geçerken bir kamyonetin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, ilçenin Kurumcu köyü girişinde kazaya uğrayan 17 yaşındaki Mazhar Yakşi, ağır yaralanarak yere yığıldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ YETİŞİYOR

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Yakşi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç öğrencinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, olayın sebebi ve sorumluları konusunda araştırmalarını sürdürüyor.