Cizre’de Kavga, 12 Gözaltı, 4 Tutuklandı

OLAYIN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki grubun alacak verecek meselesi sebebiyle çarşıda başlayan olaylar, hastaneye taşındı. Taşlı ve sopalı bir kavga sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü, “silahla kasten adam yaralama” suçundan tutuklandı. Ayrıca, 5 kişi de “kamu malına zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde gerçekleşen kavga, acil servis polikliniğini de etkileyerek zarar verilmesine yol açtı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayların ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Emniyet birimleri, olaylara karıştıkları belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheli hakkında savcılık, tutuklanma talebinde bulundu.

MAHKEME KARARI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A, F.A., M.E. ve C.E. “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Diğer 5 kişi S.Ö., Ş.İ., G.E., ve Ş.İ. ise “kamu malına zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A., M.E. ve M.G. isimli kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.