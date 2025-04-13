Cizre’de Kayıp Serhat Yapar Aranıyor

CİZRE’DE KAYBOLAN SERHAT YAPAR’IN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cizre ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir şahsın arama çabaları sürüyor. 9 Nisan tarihinde evden ayrılan Serhat Yapar’dan bir daha haber alınamıyor. Ailesi, kayıp durumu hakkında emniyete başvuruda bulunmuş ve bu vesileyle arama çalışmaları başlamıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILIYOR

Serhat Yapar’ın bulunması için tüm ekipler seferber edilmiş durumda ve arama çalışmaları devam ediyor. 5 gündür kayıp olan Yapar’ın ailesi, endişe içinde bekleyişlerini sürdürmekte. Yapar’a yönelik arama çalışmaları yerel yetkililer ve güvenlik güçleri tarafından yürütülüyor.