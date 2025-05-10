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Cizre’de Kaza Anı Görüntüsü Ortaya Çıktı

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bir trafik kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti. İlçenin Kurumcu köyü girişinde, dün yolun karşısına geçerken bir kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki Ramazan Yakşi, ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Ramazan Yakşi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi, genci Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları da gün yüzüne çıktı.

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