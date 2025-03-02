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Cizre’de Kömür Yüklü Tır Kazası

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CİZRE’DE KÖMÜRCÜ TIR KAZASI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, freni bozulan kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi yeni Şırnak yolunda seyreden Feyaz Ak’ın kullandığı 27 AVT 202 plakalı toz kömür yüklü tır, freninin boşalması nedeniyle şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tırda sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tır sürücüsünün cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ULAŞIMDA KISITLAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle Cizre-Şırnak karayolu, tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Devrilen tırın kaldırılması ve çevreye saçılan kömürün temizlenmesi ile yol, ulaşıma açıldı.

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