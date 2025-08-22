Cizre’de otomobil kazasında 3 yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Cizre ilçesindeki Cizre-İdil karayolunda bir otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı. S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaza yaptı. Yaralanan 3 kişi için sağlık ekiplerine hızlıca haber verildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü ile beraber F.A. ve S.A.’ya ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Elde edilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.