Cizre’de Otomobil Motosikletle Çarpıştı

KAZA SONRASI YARALANMA OLAYI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Konak Mahallesi Silopi yolunda meydana geldi. Cizre Park AVM istikametinden gelen motokurye Süleyman Kuas yönetimindeki motosiklete, aynı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 45 ADN 213 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye yaralandı.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı Kuas, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan Süleyman Kuas’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.