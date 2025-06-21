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Cizre’de Otomobil Yangınında Sürücü Hayatını Kaybetti

CİZRE’DE TRAFİK KAZASI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Ali Deyeha, hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu Gültepe köyü mevkisinde meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Irak uyruklu Ali Deyeha’nın kontrolünü kaybettiği 11 Z 53670 yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra motor kısmından ateş almaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak sürücü Deyeha’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Deyeha’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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