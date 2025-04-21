Cizre’de Polis Memuru Yaralandı

TRAFİK KAZASI VE MÜDAHALE

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan bir trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkisinde meydana gelen kazada, olay yerine ulaşan polis ekiplerinden Zeki T., Yasin Z. tarafından yönetilen 72 AAT 138 plakalı tırın çarpmasıyla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Zeki T., olayın hemen ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü Yasin Z., gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri ise halen devam ediyor.