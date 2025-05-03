Cizre’de Sanatla Buluşma Etkinliği Gerçekleşti

CİZRE’DE SANATLA BİRLEŞEN EĞİTİM

Cizre’de “Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi” kapsamında öğrenciler, sınıf içerisinde yaptıkları etkinlikleri açık havada gerçekleştirdi. Cizre Menderes Ortaokulu’nun görsel sanatlar dersi öğrencileri, “Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi” çerçevesinde sınıflarını sokağa taşıyarak resim yapma fırsatı buldular. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte halkın arasında sanat çalışmalarını yaparak keyifli bir deneyim yaşadı.

EĞİTİMDE YENİ MODEL VE AMAÇLAR

İL Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi”nin ana hedefinin yıl içerisinde çocukların sosyal faaliyetlerde yer almasını sağlamak olduğunu belirtti. “Bu, resim çalışmaları, sergiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri veya spor etkinlikleri gibi faaliyetleri içeriyor. Buradaki amacımız öğencilerin, okulda aidiyet duygusu geliştirerek arkadaşlarıyla birlikte etkinliklerde kendilerini ifade edebilmeleridir” sözlerini kullandı. Ayrıca, okullarda her gün okuma saati uygulandığını ve öğretmenlerin velileri ziyaret etmesini sağlamak için bir proje yürütüldüğünü ifade etti. Çandıroğlu, Şırnak Akran Farkındalığı Akademisi projesinin de bu uygulamalar arasında yer aldığını ekledi.

ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ

Görsel Sanatlar öğretmeni Maral Duymaz, öğrencilere sanatsal deneyim kazandırmak için açık havada ders yaptıklarını söyledi. “Menderes Ortaokulu olarak ‘Okulumla Sosyalleşiyorum’ projesi kapsamında öğrencilerimi doğaya çıkardım. Halkın arasında resim yaparak deneyim kazanmalarını istedim” diyen Duymaz, öğrencilerin katılımının yüksek olduğunu ifade etti. “Osman Hamdi ve eserlerini tanıyorum” kazanımı üzerine öğrenciler resim yapıyor. Duymaz, projenin öğrenciler için olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Öğrenciler açık havada etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadı. Muhammed Fidan, “Bugün öğretmenimiz eşliğinde Osman Hamdi Bey’in fotoğraflarını çizdik. Mutluyuz, bizim için farklı bir deneyim oldu” diyerek duygularını paylaştı.