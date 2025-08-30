Haberler

Cizre’de Şehit Kabirleri Temizlendi

ŞIRNAK’TA ŞEHİT KABİRLERİ TEMİZLENDİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri şehit kabirlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle, Cizre’de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Konak Mahallesi’ndeki Şehitler Anıtı ve Parkı ile Asri Mezarlık’ta bulunan şehit kabirlerinde bakım yapıldı.

ETKİNLİKTE TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Bu etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini vurgulamanın yanı sıra, denetimli serbestlik yükümlülerinin toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor. Şehitlere saygı duruşunda bulunarak, ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda edenlerin anısına katkı sağlandı.

