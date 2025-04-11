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Cizre’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRA3FİK KAZASI DETAYLARI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cizre-Silopi Karayolu Güzeller Rampası mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Silopi yönünde seyir halinde bulunan Ramazan C. yönetimindeki 73 DT 118 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip takla attı.

SALGIN YARALIYA MÜDAHALE

Kaza sonrası yaşanan panik içinde ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücü, hızlı bir şekilde ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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