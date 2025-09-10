Haberler

Cizre’de Yangın, İtfaiye Ekipleri Söndürdü

TANKERDE YANGIN ÇIKTI

Cizre ilçesinde hareket eden bir akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 73 ABE 779 plakalı tanker, Nusaybin-Cizre kara yolu üzerindeki Çavuşlu köyü yakınlarında alev aldı.

ALEVLERİN FARKINA VARILDI

Sürücü, alevleri fark ettikten sonra aracı yolun kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

