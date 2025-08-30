Haberler

Cizre’de Zafer Bayramı Coşkulu Kutlandı

ŞIRNAK’TA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende, ilk olarak Şehitlik Anıtı önünde bir dakikalık saygı duruşuna geçildi, ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutlama programı, Cizre Garnizon Komutanlığı tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Mahir Yalçın, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

DUA VE ANMA TÖRENİ

Çelenk bırakma töreninin ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Üsteğmen Orhan Veli Yalman’ın günün anlam ve önemine dair yapmış olduğu konuşmayla devam etti. Daha sonra, program Konak Mahallesi Şehitlik Anıtı’nda Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla sürdü. Törene katılanlar, şehitlikte gül ve karanfil bırakmanın ardından şehitler için dualar etti.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

