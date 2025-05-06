Cizre’de Zincirleme Kaza Oldu

ZİNCİRLEME KAZA AYRINTILARI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil, 1 kamyonet ve 2 tırın karıştığı bir zincirleme kaza gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cizre Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan CT 17 BFV yabancı plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada arkasından gelen 57 DT 071 plakalı otomobil, 73 AAL 691 plakalı kamyonet, 34 PN 6967 plakalı otomobil, 73 ABL 894 plakalı tır ve 47 ABM 294 plakalı tır ile çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM VE TRAFİK AKIŞI

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik, kontrollü bir şekilde sürdürüldü.