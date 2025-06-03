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Cizre’deki Kavga Sonucu Üç Yaralı

OLAYIN NEDENİ

Cizre ilçesinde, Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi’nde yer alan iki grup arasında yaşanan tartışma, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü taşlı ve sopalı kavgaya dönüşüyor.

KAVGA VE YARALILAR

Bu kavga sonucunda 3 kişi yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, hızlıca olay yerine sevk ediliyor. Polis, tarafları biber gazı ile müdahale ederek dağıtıyor. Yaralı şahıslar, ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

HASTANEDE DEVAM EDEN KAVGA

İki grubun bazı üyeleri, hastane önünde de kavgayı sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri, duruma müdahale ederek kavgayı ayırıyor. Bu arada, hastanenin camlarının kavga sırasında zarar gördüğü bildiriliyor.

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