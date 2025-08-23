Cizre Müzesi, Hamidiye Kışlası Açılıyor

HAMİDİYE KIŞLASI MÜZE OLARAK HİZMETE AÇILIYOR

Şırnak’ta Hamidiye Kışlası, Cizre Müzesi olarak faaliyete geçiyor. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü ziyaretinde, Cizre’de restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi Hamidiye Kışlasının Müze olarak halkın hizmetine takdim edileceğini belirtiyor. Baz, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’i makamında ziyaret ederken, il genelinde sürdürülen Kültür ve Turizm yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

CİZRE HAMİDİYE KIŞLASI VE KÜLTÜR YATIRIMLARI

AFAD müdürü İşlek ile yaptığı görüşmede, Baz, Cizre Hamidiye Kışlasının yakın bir tarihte müze olarak halkın hizmetine sunulacağını ifade ederek, “Çevre illerde bulunan ve Şırnak’a ait tarihi eserler Cizre Müzesine getiriliyor.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, il genelindeki diğer kültürel çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

TARİHİ VE TURİSTİK HİZMETLERDEN MEMNUNİYET

İşlek, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletirken, il genelinde yapılan tarihi ve turistik hizmetlerden ötürü de teşekkür etti. Bu çalışmalar, Şırnak’ın kültürel zenginliğini artırmakta ve turizm açısından önemli bir değer taşımakta.