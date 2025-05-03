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Cizre-Nusaybin Yolunda Kaza Oldu

TRAFFIC ACCIDENT DETAILS

Cizre-Nusaybin karayolunda, hafif ticari araç ile özel otomobil arasında yaşanan bir çarpışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda olay, Cizre’ye bağlı Katran köyü civarında gerçekleşti. Cizre-Nusaybin karayolunda ilerleyen S.T. kontrolündeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç, İ.Ç. yönetimindeki 06 HE 058 plakalı özel otomobil ile çarpıştı.

INJURIES AND EMERGENCY RESPONSE

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra N.D., R.Y., B.Ç. ve B.E. isimli kişiler de yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, ambulans ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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