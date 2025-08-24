Cizre Park Görevlisi Bıçaklandı, Ağır Yaralı

ŞIRNAK’TA BİR BELEDİYE GÖREVLİSİ BİÇAKLANDI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bulunduğu parkta çevreyi korumaya çalışan belediye görevlisi Heybet Bayram, çevreye zarar veren kişileri ikaz ettikten sonra ağır yaralandı. Olay, Kale Mahallesi’ndeki Surdibi Aile Parkı’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Bayram, parkın bakım ve temizliğinden sorumlu olarak, parka zarar veren kişilerle ilgili olarak uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından tartışma başladı ve olay ilerleyerek kavgaya dönüştü.

OLAYA MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Tartışma büyüdüğünde, Heybet Bayram, 5 kişilik bir grup tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin durumu fark edip yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ayrıca, saldırganların yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.