Cizre’ye Galatasaraylı Sporcular Ziyaret Etti

CİZRE’DE GALATASARAYLI HEYET BULUŞMASI

Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu’nun liderliğinde Cizre’ye ulaşan heyet, Galatasaraylı eski sporcularla birlikte Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’ı makamında ziyaret etti. Heyet, daha sonra Dengbej Evi’nde gençlerle bir araya gelerek unutulmaz bir buluşma gerçekleştirdi. Galatasaray efsaneleri, gençlerle coşkulu bir etkinlikte bir araya gelerek keyifli anlar yaşattı. Heyette yer alan isimler arasında, sarı-kırmızılı formayı giymiş Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz, Murat Aksoy ve Altan Aksoy gibi önemli futbolcular da bulunuyor.

EFSANE FUTBOLCULARLA SÖYLEŞİ

İlk olarak Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’ı ziyaret eden heyet, ardından Dengbej Evi’nde Cizreli gençlerle bir söyleşi düzenledi. Samimi bir atmosfer içinde gerçekleşen etkinlikte efsane futbolcular, gençlerin merak ettikleri soruları içtenlikle yanıtlayarak kariyerleri ve tecrübeleri üzerine değerli paylaşımlar yaptılar. Dengbej Evi’nde yerel müzikler eşliğinde gençler ve efsaneler harika anlar yaşadı. Ayrıca etkinliğin sonunda öğrencilere, yıldız futbolcu Osimhen’in imzaladığı formalar ve atkılar hediye edildi. Bu jest, gençlerin yüzlerinde unuttulmaz bir gülümseme yarattı.

AYNI COĞRAFYADA PAYLAŞILAN HATIRALAR

Cizre’deki programın önemine değinen Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, etkinliğin hem bölge hem de gençlik açısından anlam dolu olduğunu kaydetti. “Cizre’yi görmeden hayatınız eksik kalmıştı. Bu coğrafya, ülkemizin en kadim medeniyetine ev sahipliği yapıyor. Gençlerimiz sizleri hep televizyondan izliyordu, o fırsatı yakaladılar” dedi.

Cizre’deki organizasyonun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Levent Nazifoğlu, “Burada bir yanımızın eksik olduğunu gördük. Hangi bölgeden olursa olsun, kalplerimiz her zaman sizler için atıyor. Bugün burada değerli futbolcu arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARDAN TEŞEKKÜR

Söyleşiye katılan futbolcular, Cizre’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Diyarbakırlı olan Cihan Haspolatlı da, “Buradan olmaktan çok mutluyum. Gençlerimize örnek olup moral verebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Hasan Kabze de burada olmanın keyfini çıkardığını belirterek, “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Altan Aksoy ise Cizre’deki deneyiminin özel olduğunu ve böyle bir etkinlikte yer almanın kendisi için çok farklı olduğunu vurguladı.