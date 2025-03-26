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Cizreli Esnaftan Gazze’ye Anlamlı Bağış

CİZRE’DE ANLAMLI BAĞIŞ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan Zeki Borçin, bu yılki sadaka ve zekatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze’ye gönderdi. Yıllarca esnaflık yapan Borçin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Özgür Filistin’in Yanındayız” sloganıyla başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına anlamlı bir destek sunmuş oldu.

Sadaka ve zekatını Gazze’deki mazlumlara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlayan Zeki Borçin, Cizre İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şube Başkanı Süleyman Baran tarafından makamında ağırlandı. Cizre İlçe Müftüsü Baran, Filistin halkına yönelik yapılan yardım kampanyasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zeki Borçin’in anlamlı bağışından dolayı teşekkür etti.

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