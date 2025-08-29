ÇKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla yapılacağını duyurdu. Ayrıca, üreticiler e-Devlet üzerinden de başvuru yapma imkanı buluyor.

BAŞVURULARIN GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİ

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Yeni Destekleme Modeli kapsamında artırılan desteklerden faydalanabilmek için üreticilerimizin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerekmektedir” denildi.