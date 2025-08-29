Haberler

ÇKS Başvuruları 1 Eylül 2025

ÇKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla yapılacağını duyurdu. Ayrıca, üreticiler e-Devlet üzerinden de başvuru yapma imkanı buluyor.

BAŞVURULARIN GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİ

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Yeni Destekleme Modeli kapsamında artırılan desteklerden faydalanabilmek için üreticilerimizin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerekmektedir” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Haberler

Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Tekirdağ'da 9.863,62 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali'ni başarıyla kurdu. CEO Volkan Yılmaz, projenin çevresel faydalarını ve temiz enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.