ÇKS Kayıtları 1 Eylül’de Başlıyor

ÇKS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 1 Eylül 2025’te başlayacağını ve 31 Aralık 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, “Üreticilerimiz hangi ürünü, hangi arazide ektiklerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme kaydettirmeli” dedi. Çiftçilere zamanında kayıt yaptırmaları konusunda bir uyarıda bulunan Doğan, bu öneminin altını çizdi.

DESTEKLERDEN YARARLANMAK İÇİN KAYIT ŞART

Doğan, tarım desteklerinden yararlanmak için ÇKS kaydının güncel olması gerektiğini ifade etti. Kayıt süresi sona erdikten sonra yapılan başvuruların kabul edilmediğini belirten Doğan, “Bu durum, üreticilerimizin önemli hak kayıpları yaşamasına neden oluyor” dedi. Mazot ve gübre desteğinden, kırsal kalkınma hibeleri ve afet yardımlarına kadar birçok kamu desteğine ulaşabilmek için çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı olmaları gerektiğini vurguladı.

ZİRAAT ODASI DESTEĞİ

Doğan, “Çiftçilerin işlemlerini zamanında ve kolaylıkla yapabilmesi için Yüreğir Ziraat Odası olarak gerekli bilgilendirme ve destek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diyerek, başvurularını ziraat odalarına yapan çiftçilere evrak hazırlığından başvuru işlemlerine kadar rehberlik ettiklerini belirtti. Bu durumun, işlemlerin hızlı ve eksiksiz tamamlanmasını sağladığını ifade etti.

GEREKEN BELGELER

ÇKS kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerin, ziraat odasına başvururken kimlik fotokopisi, tarım arazilerine ait tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi, üretim bilgileri ve tarla detayları ile gelmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.