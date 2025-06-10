Claudio Ranieri Teklifi Reddetti. İtalya Federasyonu Alternatiflere Yöneldi

RANIERİ’DEN RET CEVABI

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri’nin, İtalya Milli Futbol Takımı’nı çalıştırma teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. “Gök-mavililer”de istenen sonuçların alınamayışı nedeniyle görevden alınan teknik direktör Luciano Spalletti’nin ardından yeni arayışlar devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’nın Spalletti’den boşalan koltuk için öncelikli olarak düşündüğü Ranieri, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

GRAVİNA ALTERNATİFLERE YÖNELİYOR

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, “Başkan Gravina’ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir.” şeklinde konuştu. Ranieri’nin olumsuz yanıtının ardından Gravina’nın alternatif isimler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

KİM GELECEK?

Geçtiğimiz sezon ortasında alt sıralardan aldığı Roma’yı ligde 5. sıraya kadar taşıyan Claudio Ranieri’nin federasyonun teklifini geri çevirmesi sonrası milli takım teknik direktörünün kim olacağına dair “kaos” ve “daha önce hiç yaşanmamış bir kriz” yaşandığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ı çalıştıran Stefano Pioli, yeniden gündemde yer alırken, 2006 yılında Dünya Kupası’yla zafer yaşamış İtalya Milli Takım kaptanı Fabio Cannavaro’nın da adı geçiyor. Boşta olan Roberto Mancini’nin de tekrar milli takımın başına geçebileceği konuşuluyor.

SPALLETTİ VEDA ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’na Norveç karşısında 3-0’lık yenilgiyle başlayan İtalya Milli Takımı’nda performansı eleştirilen Luciano Spalletti, Moldova maçının ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Spalletti yönetimindeki “Gök-mavililer”, Moldova’yı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Spalletti, 2023 yılından bu yana başında bulunduğu milli takımla 24 müsabakada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak görevinden ayrıldı.