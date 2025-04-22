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Clippers Ve Pistons, Seriyi Eşitledi

NBA PLAY-OFF’TA EŞİTLENEN SERİLER

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA), Los Angeles Clippers ve Detroit Pistons, rakiplerini yenerek ilk tur serilerini 1-1 durumuna getirdi. NBA play-off’larına iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı’nı dördüncü sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisinin ikinci maçında konferans beşincisi Clippers’ı ağırladı. Kawhi Leonard’ın 39 sayı, 5 asistlik başarılı performansıyla dikkat çektiği mücadelede, Clippers, Nuggets’ı 105-102 mağlup ederek durumu eşitledi. Clippers’ta James Harden 18 sayı ve 7 asist, Ivica Zubac ise 16 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Nuggets’ta ise Nikola Jokic, 26 sayı, 12 ribaunt ve 10 asist; Jamal Murray ise 23 sayı ve 6 asistle mücadele etti.

PISTONS’TAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Doğu Konferansı’nı altıncı sırada tamamlayan Detroit Pistons, ilk tur serisinin ikinci maçında konferans üçüncüsü New York Knicks’i 100-94 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Konuk takım Pistons’ta Cade Cunningham, 33 sayı ve 12 ribaunt, Dennis Schröder 20 sayı ve 3 asist, Tobias Harris ise 15 sayı ve 13 ribauntla etkili bir performans sergiledi. Knicks’te Jalen Brunson, 37 sayı ve 7 asist, Mikal Bridges ise 19 sayı ve 5 ribaunt ile takımına katkı sağladı, ancak bu istatistikler mağlubiyeti önlemek için yeterli olamadı.

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