Club Brugge – Glasgow Rangers Maçı 27 Ağustos

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ MERAK KONUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında dikkat çeken eşleşmelerden biri Club Brugge ile Glasgow Rangers arasında gerçekleşecek mücadele oldu. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri, “Maç canlı olarak izlenebiliyor mu, hangi platformda yayınlanacak?” soruları. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda gerçekleşecek bu karşılaşma için henüz resmi bir yayıncı açıklanmamış durumda. Dolayısıyla, bu maç herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Dev mücadelede ilk düdük 27 Ağustos Çarşamba günü çalacak. Club Brugge – Glasgow Rangers karşılaşması saat 22:00’de başlayacak. Maç henüz başlamadığı için skor bilgisi mevcut değil. Ancak, başlangıç düdüğüyle birlikte anlık gelişmeler ve skor takibi canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Belçika’nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu’nda gerçekleşecek.

