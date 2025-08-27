Club Brugge, Rangers’ı 6-0 yendi

BELÇİKA TEMSİLCİSİ TURU GEÇTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmasını 3-1’lik skorla kazanan Belçika ekibi Club Brugge, rövanş mücadelesinde İskoçya temsilcisi Rangers’ı 6-0 mağlup etti. Club Brugge, iki maçta rakip filelere tam 9 gol atarak tura yükselmek için büyük bir avantaj sağladı.

CLAIRY’E GÖRE GOL YAĞMURU

Maçta gollerin dağılımı oldukça dikkat çekiciydi. Nicolo Tresoldi, 3. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Hans Vanaken, 32. dakikada ve Joaquin Seys ise 41. ile 45. dakikalarda rakip kaleye gol gönderdi. Aleksandar Stankovic, 45+2’de ve Christos Tzolis, 50. dakikada bulduğu gollerle takımının skorunu 6-0’a taşıdı. Ayrıca Rangers’ta Max Aarons, 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

TOPLAM SKORDA ÜSTÜNLÜK

İlk maçı 3-1 kazanmayı başaran Club Brugge, rövanşta özellikle gösterdiği üstün performansla 6-0’lık sonuçla rahat bir galibiyet alarak toplamda 9-1’lik bir skor avantajı elde etti. Bu sonuçla birlikte Belçika ekibi, bir üst tura geçerek lig aşamasında yer alma hakkını kazandı.