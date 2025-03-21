Club Leon 2025 Dünya Kupası’ndan Men Edildi

FIFA’DAN CLUB LEON’A MEN CEZASI

FIFA, Meksika temsilcisi Club Leon’u 2025 Kulüpler Dünya Kupası’na katılmaktan men etti. Alınan bu karar, birçok dikkat çekici sebepten kaynaklanıyor. FIFA, bu kararı Pachuca ile Club Leon’un sahiplerinin aynı olmasından dolayı verdi. Pachuca ve Club Leon hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yapılan açıklamada, “FIFA Temyiz Komitesi, mevcut tüm kanıtları değerlendirdikten sonra Pachuca ve Club Leon’un çoklu kulüp sahipliğine ilişkin kriterleri karşılamadığına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

YENİ KATILIMCILAR AÇIKLANACAK

Club Leon’un yerine 2025 Dünya Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak takımın ismi daha sonra açıklanacak. Meksika temsilcisi, turnuvada Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere) ve ES Tunis (Tunus) ile birlikte D grubunda yer alıyordu. 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona, 6 konfederasyondan toplam 32 takım katılacak.

TURNUVANIN FORMAT VE TARİHİ

Turnuva, 4’erli 8 grup sistemi ile düzenlenecek. Takımlar, grupta birbirleriyle tek maç yapacak ve grubu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar ise tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması yer almayacak. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) üyesi olan toplam 32 takım, 15 Haziran’da Florida’daki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak El Ahli – İnter Miami maçıyla turnuvaya start verecek.