CME Group, XRP Vadeli İşlemlerini Başlatmayı Planlıyor

XRP VADELİ İŞLEMLERİNE YENİ ADIM

CME Group, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük türev borsa şirketi, perşembe günü yaptığı açıklamayla CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) düzenleyici onayına bağlı olarak, önümüzdeki bir ay içinde XRP vadeli işlem sözleşmelerini başlatmayı planladığını duyurdu. Eğer onay alınırsa, bu durum şirketin Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) ürünlerinin ardından XRP için dördüncü doğrudan kripto para birimi vadeli işlemlerini sunmasını sağlayacak. Bu gelişme, CME’nin ABD’deki değişen düzenleyici şartlar altında kripto para piyasasına olan ilgisini gösteriyor. Kısa bir süre önce Solana vadeli işlem sözleşmelerini listeleyen CME Group, XRP adımına yönelmesi ile kripto varlık ekosistemine yönelik kurumsal ilginin artığını ortaya koyuyor.

DÜZENLEYİCİ İLİŞKİLERİN DEĞİŞİMİ

Özellikle Trump yönetimi döneminde CFTC ve SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) gibi düzenleyicilerin Blockchain sektörüne daha az kısıtlayıcı bir yaklaşım sergilediği görülüyor. CME, açıklamasında nakit uzlaşmalı iki değişik boyutta XRP vadeli işlem sözleşmesi sunmayı planlıyor. Mikro boyutlu sözleşme 2.500 XRP ile, daha büyük sözleşme ise 50.000 XRP üzerinden hesaplanacak. Her iki sözleşme, Londra saatiyle 16.00’da hesaplanan CME CF XRP-dolar Referans Kuru üzerinden değerlendirilecek.

XRP’NİN PİYASA KONUMLANMASI

XRP’nin 127 milyar doları aşan piyasa değeriyle dördüncü en büyük token olması, CME’nin bu hamlesini doğal bir genişleme olarak öne çıkarıyor. XRP ile ilişkili Ripple, Washington D.C.’de önemli bir lobi gücüne sahip. Ancak Ripple ve bazen “XRP Ordusu” olarak adlandırılan destekçilerinin, kripto endüstrisinin diğer alanlarına karşı olumsuz kampanyalarda bulunduğu iddaları tartışmalara yol açıyor. Ripple’ın “iş ispatı (proof-of-work)” mekanizmasını enerji tüketimi nedeniyle eleştirmesi, özellikle Bitcoin topluluğundan tepki almıştı.

KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ VE POTANSİYEL

XRP Ledger (XRP Blockchain defter sistemi) genellikle kurumsal dostu bir yaklaşım sergiliyor. Ripple, MoneyGram, Santander ve SBI Holdings gibi büyük kuruluşlarla iş birlikleri yaparak ağın kullanım alanını genişletiyor. Ayrıca CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) pilot projelerine ev sahipliği yapması, XRP’nin küresel finans sistemine uyum sağlama potansiyelini öne çıkarıyor. Bazı analistler, SEC’in Ripple’a karşı açtığı davanın düşürülmesi durumunda XRP’nin benimsenme oranının artabileceğini belirtiyor. Piyasa raporları, XRP’nin spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) onayı alma olasılığının benzer projelere göre daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

KANUNSAL SÜREÇ VE BEKLENTİLER

SEC ve Ripple arasındaki dört yıllık hukuki anlaşmazlık, 125 milyon dolarlık cezanın 50 milyon dolara indirilmesiyle uzlaşmaya varılmıştı. Teucrium 2x Günlük Uzun Pozisyon XRP ETF’sini sunan Teucrium’un CEO’su Sal Gilbertie, “XRP, gerçek finansal kullanım durumlarına odaklanan, hızlı ve düşük maliyetli değerin aktarımını mümkün kılan bir platform sunuyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Robinhood Başkan Yardımcısı JB Mackenzie de, kurum olarak CME’nin XRP türev ürünlerini listelemeyi planladıklarını aktardı. Güncel piyasa verileri, XRP’nin son 24 saatte yüzde 2’den fazla değer kaybederek 2,19 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.