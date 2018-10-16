CNN: Kaşıkçı sorguda öldü diyecekler

CNN, Cemal Kaşıkçı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Amerikan CNN International televizyonu, “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını” iddia etti. ABD Başkanı Trump haberin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu, bahsedilen raporun resmi olup olmadığını kimsenin bilmediğini açıkladı.

Televizyonun, ismini açıklamadığı iki farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybetti.

Haberde Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığı” belirtildi.

Buna göre Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü yanlış giden bir sorgu sonucu olduğunu kabul edecek bir rapor hazırlıyor.

Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen habere göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.

Haberde, konsolosluk binasında yaşanan olaya müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacağı kaydedildi.

TRUMP: SÖYLENTİDEN İBARET

ABD Başkanı Trump haberin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu, bahsedilen raporun resmi olup olmadığını kimsenin bilmediğini açıkladı.

2 EKİM’DE KAYBOLMUŞTU

Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girişi kamera kayıtları ile saptanırken, binadan çıktığını gösteren bir kanıta ulaşılmadı. Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

TRT