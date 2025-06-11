CNN Muhabiri Gözaltına Alındı Protestoda

LOS ANGELES’TA PROTESTOLAR SIRASINDA GÖZALTINA ALMA OLAYI

ABD’nin Los Angeles kentinde, Donald Trump’ın göçmen politikalarına karşı düzenlenen gösteriler esnasında CNN muhabiri Jason Carroll, kameralar önünde polis tarafından gözaltına alındı. O anları canlı yayında izleyen sunucu Laura Coates, Perşembe akşamı Los Angeles’taki gergin protestoların dördüncü günü sırasında canlı yayın yapıyordu. Aniden, sunucu Laura Coates ile canlı bağlantı kesildi. Coates, Carroll’ın elleri arkadan bağlı bir şekilde götürüldüğünü görünce şaşkınlıkla, “Jason? Neler oluyor? Sesini duyuyorum. Ne oldu Jason?” diyerek bağırdı. Uzaktan Carroll’ın, “Gözaltına alınıyorum,” sözleri duyuldu. Kameraman ise birkaç metre geriden bu anları kaydetmeye devam ediyordu. Carroll, polislerle yaptığı kısa görüşmede tutuklanmadığını öğrendi. Bir polis memuru kendisine, “Gitmenize izin veriyoruz ama geri gelemezsiniz,” diyerek, olay yerine dönmesi durumunda tutuklanmakla tehdit etti. Carroll, polis bariyerinin arkasına alındıktan sonra Coates ile bağlantı tamamen koptu.

CARROLL PROTESTOLAR SIRASINDA ŞAŞKINLIĞINI DİLE GETİRDİ

Daha sonra yaşananları aktararak, polislerin kendisine kelepçe takmadığını, ellerini tuttukları ve “gözaltına alındığını” söylediklerini belirtti. Muhabir, o sabahtan beri Los Angeles sokaklarında protestoları takip ettiğinden ötürü bu ani müdahale karşısında şaşırdığını ifade etti: “Bunu beklemiyordum çünkü tüm gün buradaydık. Normalde polisler, basının işini yaptığını bilirler.” Carroll’ın gözaltına alındığı sırada, yetkililer göstericilere alanı terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu; aksi takdirde tutuklanacaklardı. Perşembe günkü gösteri sırasında birçok protestocu kelepçelendi ve “dağılmama” suçlamasıyla karşılaştı. Son haftalarda başlayan protestolar, Trump’ın barışı sağlamak amacıyla yaklaşık 2.000 Ulusal Muhafız askeri göndermesiyle daha da tırmandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE KALİFORNİYA VALİSİ’NDEN TEPKİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump’ı geri adım atmaya çağırmasına rağmen, Newsom’a göre Trump’ın göçmenlik politikalarına yönelik barışçıl protestolar, askerlerin gelişiyle şiddet içerikli hale geldi. Trump ise askerleri göndermeseydi Los Angeles’ın “yerle bir olacağını” savunuyor ve şehre 700 deniz piyadesi daha göndermeyi planlıyor. Trump, Salı sabahı sosyal medya üzerinden, “Son üç gecedir Los Angeles’a ‘ASKER GÖNDERMESEYDİM’, o bir zamanlar güzel ve harika olan şehir şimdi yerle bir olurdu,” şeklinde yazdı. Kaliforniya eyaleti, Trump’ı Ulusal Muhafızları göndermesiyle anayasanın 10. maddesini ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Bu protestolar, ülke genelinde benzer gösterilere yol açtı ve yüzlerce katılımcının tutuklanmasına neden oldu. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ICE baskınlarını durdurması için yalvarmış olmasına rağmen, Trump kamu düzenini sağlama konusundaki sözünü yineledi.