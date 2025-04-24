CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu Depremde

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANMA ANI

Depreme canlı yayın sırasında yakalanan CNN TÜRK spikeri Meltem Bozbeyoğlu’nun editör Emine Şilan Bozyurt’a, “Şilan, annemi ara” demesi Türkiye’nin gündemini sarstı. Bu olayın ardından Bozbeyoğlu’nun kim olduğu ve kariyeri de merak konusu oldu.

KARİYERİNE HIZLA İLERLİYOR

Meltem Bozbeyoğlu, 5 Aralık 1992’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden dereceyle mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Halka İlişkiler Reklamcılık bölümünde devam etti. Okul stajlarını basın sektöründe tamamlayarak kariyerine adım attı.

Mesleğine ilk olarak 2012 yılında Anadolu Ajansı’nın Spor Servisi’nde başlayan Bozbeyoğlu, iki yıl boyunca ajans muhabirliği yaptı ve spor dünyasındaki gelişmeleri takip etti. 2014 yılında TRT’de yayınlanan Spor Kritik programında rejide görev aldı. Aynı yıl içinde diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve hızlı etkili konuşma eğitimlerini tamamladı. İstanbul FM’de de özveriyle çalışarak, iki yıl boyunca canlı yayın yaptı ve program içeriklerini hazırladı. Televizyon kariyerine Kanal7 Haber Merkezi’ne transfer olarak devam etti ve doğal afetlerden savaş bölgelerine, ekonomik gelişmelerden siyasete birçok alanda muhabirlik yaptı. 2019 yılında Show Haber ile yoluna devam eden Bozbeyoğlu, burada 3 yıl boyunca özel haberler hazırladı ve Hafta Sonu Ana Haber spikerliği deneyimi yaşadı. 2021 yılında CNN TÜRK’e katıldı ve burada özel haber takibi yaparak haber bültenlerini sunma görevini üstlendi.

DEPREM ANISINDAKİ DUYGUSAL GÖRÜNTÜLER

Bozbeyoğlu, depremin hemen ardından yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “O ara Şilan’a annemin numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de ‘anne iyi misin, ne olur ses ver’ diye mesaj yazıyorum.” Yayın sırasında, izleyicilere son durumu aktarmaya çalıştığını belirtti. “Ben hep söylerim zaten, Onur, Ahmet Hakan için neyse; Şilan da benim için odur” diyerek bu durumun kendisi için önemine vurgu yaptı. Annisinin izlememesi nedeniyle panik yaptığını, ailesinin güvenli bölgeye geçmeye çalıştığını ifade etti. Depremin etkileriyle ilgili olarak, Demirören Medya binasının güvenli olduğunu belirten Bozbeyoğlu, “Ben burada sağlam ve sağlıklıyım. Ama özellikle masa o kadar çok sallanıyordu ki, yayın yaptığım masa, dekorlarımız yere düştü” dedi. Yayın sırasında yaşadığı duygusal anları da şöyle aktardı: “Ben yayındayım, gözümün önünde kaçanlar var onları da görüyorum, haber merkezinde çığlıklar var aynı anda. Dedim ki bu kadar güvenilir bir binada bu kadar sarsıntı yaşanıyorsa İstanbul yıkılmış olmalı.”