CNN’nin ofisinde bomba ihbarı

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yayın kuruluşlarından olan CNN’nin New York’ta bulunan ofisinin bulunduğu bina, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

New York Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada tehlikenin geçtiği ve durumun normale döndüğü bildirildi.

New York Polis Departmanının (NYPD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Time Warner Center binasında polis soruşturması olduğu ve bu nedenle 8. ve 9. cadde arasındaki 58. sokağın hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, Time Warner Center’daki tehlikenin geçtiğini duyuruldu.

Polis, bomba ihbarı nedeniyle trafiğe kapatılan 58. sokağın da hem yaya hem araç trafiğine açılarak, durumun normale döndüğünü kaydetti.

CANLI YAYIN DURDURULUP BANT YAYININA GEÇİLDİ

ABD’nin en büyük yayın kuruluşlarından CNN’in New York ofisinin bulunduğu Time Warner Center binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.

Don Lemon’un sunduğu “CNN Tonight” adlı programın canlı yayında olduğu anlarda binada yangın alarmı çalması sonucunda kanal canlı yayını durdurup bant yayınına geçmişti.

Öte yandan, binanın tahliye edilmesinden kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ın “YALAN HABERLER-HALKIN DÜŞMANI” şeklindeki Twitter paylaşımı tepki topladı. Kullanıcılar, Twitter üzerinden Trump’ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi.

Trump, sık sık “yalan haberler yaptıkları” gerekçesiyle CNN’i ve diğer bazı yayın kuruluşlarını eleştiriyordu.

EKİM AYINDA DA ŞÜPHELİ PAKETLER GÖNDERİLMİŞTİ

ABD’de geçen ay yapılan ara seçimler öncesi, ekim ayında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde “boru bombası” adı verilen bir düzenek bulunan olan paketler gönderilmişti.

Söz konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN’in New York ofisi olmuş, bina bomba alarmı nedeniyle tahliye edilmişti.

Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida’da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyetçi Parti’nin resmi üyesi olan Sayoc’un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı belirlenmişti.

NTV