CNOOC, ADNOC ile 5 yıllık anlaşma

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezi Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile 2026’dan itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Çin, ABD ile yaşanan “gümrük vergisi” sürtüşmesi sonucunda, ABD’den LNG alımını durdurup yeni tedarik kanallarına yöneldi. Bu anlaşma ile CNOOC, 2026 yılından itibaren yıllık 500 bin ton LNG tedarik edecek. Bu, Çin’in BAE ile gerçekleştirdiği üçüncü tedarik anlaşması oldu.

ÇİN ŞİRKETLERİ BAE İLE ANLAŞMALAR YAPIYOR

ABD ve Çin arasında artan ticaret savaşları sebebiyle, Çinli alıcılar BAE’de devletin işletmekte olduğu şirketleri tercih etmeye başladı. Bu hafta, bir başka Çinli özel enerji firması olan ENN Natural Gas, 2028 yılından itibaren ADNOC’dan 1 milyon ton soğutulmuş yakıt almak için 15 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu sözleşme, ADNOC’un bir Çinli tedarikçiyle yaptığı en büyük LNG anlaşması olarak kaydedildi. Ayrıca, devlet işletmesi Zhenhua Oil de ADNOC ile LNG tedarikine yönelik bir anlaşmaya vardı.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİ

Ticaret savaşları çerçevesinde, ABD Başkanı Donald Trump, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 145 oranına çıkarmıştı. Beyaz Saray yetkilileri, geçtiğimiz hafta, Çin’den ithal edilen bazı ürünler için gümrük vergilerinin toplamda yüzde 245’e ulaştığını bildirmişti. Bu bağlamda, Çin de ABD’den yapılan ithalat için yüzde 125 oranında bir gümrük vergisi uygulamaya başlamış ve diğer ülkeleri, Çin aleyhine ABD ile ticaret anlaşmaları yapmamaları konusunda uyarmıştı. Çin, son olarak dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ABD’den Şubat ayında LNG alımında bulunmuştu. Gümrük verileri, geçtiğimiz yıl Çin’in LNG alımının yalnızca yüzde 5’inin ABD şirketlerinden gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.