Çoban, Arazide Gömülü Ceset Buldu

GÖMÜLMÜŞ CESEDİN BULUNMA ANI

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, bir çoban boş arazide koyunlarını otlatırken bir ceset buldu. Çoban, arazide ilk olarak bir battaniye gördü ve detaylıca incelediğinde, battaniyeye sarılmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Korkuyla olay yerinden uzaklaşan çoban, daha sonra yakındaki kum ocağına giderek yaşadıklarını orada çalışan işçilere anlattı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kum ocağı çalışanları, çobanın söylediklerinin doğru olduğunu anladı ve hemen olay yerine geldiler. Çobanla birlikte cesedi yerinde gören işçiler, battaniye içerisindeki cesedi doğruladı. Hızla yapılan ihbar sonrasında, Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin yaklaşık bir ay önce tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYETİN ARAŞTIRILMASI

Jandarma ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra ceset, otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak cinayeti kimin veya kimlerin işlediği konusunda araştırmalar devam ediyor. Çoban ile birlikte olay yerine gelen Metin Çevik, “Çoban arkadaşımız bu bölgede hayvan otlatırken ayakları açık battaniyeye sarılı ceset gördüğünü söyledi. Biz önce inanmadık. Arkadaşla birlikte buraya gelip baktığımızda cesedi gördük. İlk belirlemelere göre uzun boylu bir erkek cesedi olduğunu söylediler. Yabani hayvanlar ayaklarının bir kısmını parçalamış. Ceset deforme olmaya başlamış” şeklinde konuştu.