Çoban Bulmakta Zorlanan Erzincan Köylüleri

ÇOBAN BULMA SORUNU

Erzincan’da büyükbaş hayvan sahipleri, çoban bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Aylık 60 bin TL gibi cazip bir teklif olmasına rağmen, köylüler hala çoban bulamamış durumda. Bu durum, köylülerin 200 ineği sırayla yaylıma çıkarmasına sebep oluyor. Çobanlık mesleği, son yıllarda en çok kazandıran meslekler arasında yer alsa da, giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İyi bir maaş sunulmasına rağmen, çobanlık yapmak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün azalıyor.

NÖBET SİSTEMİ İLE OTLATMA

Çoban bulmakta zorlanan köylüler, hayvanlarını otlatabilmek için nöbet sırası oluşturmaya karar verdi. Tercan’a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri, çobansız kalınca kendileri yaylıma çıkmaya başladı. Köylüler, aralarında bir sıra sistemi oluşturarak, hayvanlarını meralarda otlatma görevini üstleniyor. Çobanlık sırası gelen köylüler, hayvanları yaymak için nöbet tutuyor.

ÇOBANLIK MESLEĞİNE YENİ BİR GÖZLE

Çobanlık sırasının kendisine geldiğini belirten Şinasi Ceylan, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan bir gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik ama çoban bulamadık.” şeklinde ifade etti.

Asım Genç isimli bir başka vatandaş, “2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Eskiden çobanlık için yalvarıyorlardı, şimdi kimse bu işe talip olmuyor. Çok yüksek rakamlar veriliyor ama şu an kimse yüzüne bile bakmıyor.” dedi. Bu durum, Erzincan’da çobanlık mesleğine olan ilgisizliğin ne kadar derinleştiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.