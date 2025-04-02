Çoban Sulama Kanalına Düştü, Boğuldu

VİRANŞEHİR’DE TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bir olayda, çoban Abdulkadir Gizli (37) eşeği ile birlikte sulama kanalına düşerek boğuldu. Olay, sabah saatlerinde Sergen Mahallesi’nde gerçekleşti. Koyun otlatmakta olan Abdulkadir Gizli, henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerinde olduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban kısa sürede gözden kayboldu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli’nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de olayda öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.