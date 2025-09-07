Çoban Ücretleri Artıyor, Üretici Zorlanıyor

Çoban Ücretlerindeki Artış Çiftçiyi Zor Durumda Bırakıyor

ÜRETİCİLERİN SORUNLARI ARTIYOR

Tunceli’de küçükbaş hayvancılıkla iş yapan Mürsel Bulut, çoban ücretlerinde meydana gelen fahiş artışların üreticileri zor durumda bıraktığını belirtiyor. Bulut, “Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Zamanla, şehirleşmenin etkisiyle birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, gençler arasında cazibesini kaybediyor. Bu durum, üreticilerin önemli sorunlar yaşamasına, çobanların ise değerinin artmasına yol açıyor.

MALİYETLER VE ÇOBAN ÜCRETLERİ BÜYÜYOR

Çemişgezek ilçesinde yaşayan küçükbaş hayvancılığıyla geçimini sağlayan çiftçiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yükseliş nedeniyle zor günler geçiriyor. Mürsel Bulut, çoban fiyatlarının geçen yıl 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye yükseldiğini ifade ediyor. Ayda dört çoban için yaklaşık 550 bin TL harcadıklarını anlatan Bulut, çoban bulmakta büyük zorluk çektiklerini ortaya koyuyor. Bulut, kazancının önemli bir kısmını çoban ücretlerine ayırdığını ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde hayvancılığın bitme noktasına geleceğini vurguluyor.

Mürsel Bulut, çoban ücretlerinin arttığını söylerken, “4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL’ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir,” diyor. Bulut, durumun ciddiyetini belirterek yetkililerin bu yükseklikten kaynaklanan çoban fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek,” şeklinde ifade ediyor.