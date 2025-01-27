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Coca-Cola Belçika’da Ürünlerini Geri Çağırdı

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ÜRETİM KODLARI BELİRTİLDİ

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika tarafından üretilen bazı ürünlerin aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatılması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, “328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı” belirtildi.

TÜKETİM UYARISI YAPILDI

Açıklamada, tüketicilere bu ürünleri tüketmemeleri konusunda uyarı yapıldı. FASFC, söz konusu ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisini paylaştı.

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